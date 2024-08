CAMION

Richiesto un tavolo per l’adeguamento degli impianti di carburante dei benzinai tra Assopetroli, MIT e ANAS.

Il Quaderno Tecnico ANAS (QT) e le sue disposizioni, rischiano di entrare in conflitto con il progetto di ammodernamento e adeguamento degli impianti di carburante dei benzinai.

Assopetroli-Assoenergia ha formalmente avanzato una richiesta urgente per la convocazione di un Tavolo Tecnico con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e ANAS.

L’obiettivo principale di questa richiesta è affrontare le problematiche emerse con l’implementazione del Quaderno Tecnico ANAS (QT) e le su disposizioni, che rischiano di entrare in conflitto con il prossimo progetto di ammodernamento e adeguamento della rete di impianti di carburante.

Il Quaderno Tecnico ANAS introduce obblighi che non erano presenti nelle precedenti circolari ANAS, creando notevoli difficoltà per le imprese associate ad Assopetroli-Assoenergia. Questi obblighi richiedono adeguamenti significativi agli impianti dei benzinai esistenti. Possono risultare particolarmente difficili da realizzare, specialmente per gli impianti dei benzinai situati lungo le strade extraurbane.

Adeguamento impianti di carburante dei benzinai

Le nuove disposizioni del Quaderno Tecnico ANAS impongono interventi di modifica che possono risultare oggettivamente irrealizzabili in occasione di ammodernamenti o alla scadenza delle concessioni. La situazione è critica soprattutto per gli impianti di carburante dei benzinai storici, ora circondati da nuove infrastrutture e accessi che ostacolano l’adeguamento.

Assopetroli-Assoenergia sottolinea che gli impianti di carburante dei benzinai rappresentano una componente significativa e strategica della rete di distribuzione carburanti. Essi sono fondamentali per la transizione verso una mobilità sostenibile e per garantire la continuità di un servizio essenziale e di pubblica utilità.

Per evitare che le nuove normative compromettano l’erogazione del servizio essenziale degli impianti di carburante dei benzinai e per non vanificare gli effetti benefici della riforma del settore, Assopetroli-Assoenergia chiede una moratoria sull’applicazione delle nuove disposizioni. Questa moratoria è necessaria per permettere gli approfondimenti tecnici indispensabili a una corretta implementazione delle nuove normative.

La richiesta di Assopetroli-Assoenergia di apertura di un tavolo con MIT e ANAS evidenzia l’urgenza di risolvere le criticità introdotte dal Quaderno Tecnico ANAS. La collaborazione è essenziale per garantire che la rete di impianti di carburante dei benzinai possa continuare a operare in maniera efficiente e sostenibile.

