CAMION

A Barcellona, Adecco è alla ricerca di 70 autisti di camion per il servizio di raccolta rifiuti per la società FCC Medio Ambiente. Questa è un’opportunità perfetta per gli autisti che possiedono la tessera C+CAP e desiderano lavorare all’estero durante l’estate.

Offerta di lavoro autisti a Barcellona Adecco

Requisiti necessari

Adecco richiede personale con tessera C+CAP in corso di validità per coprire il periodo di ferie estive (giugno, luglio e agosto). Non è necessaria esperienza pregressa come autisti, ma aver svolto funzioni simili sarà considerato un vantaggio. Gli autisti selezionati avranno il compito di guidare il camion per la raccolta dei rifiuti seguendo il percorso stabilito a Barcellona.

Condizioni di lavoro

Per queste posizioni, Adecco offre turni full-time mattutini, pomeridiani e notturni dal lunedì al venerdì, oltre a turni il sabato, domenica e festivi. La retribuzione per gli autisti di camion varia tra 26.100 e 32.000 euro annui lordi, a seconda dei turni e degli orari.

Come candidarsi come autista camion a Barcellona

Per maggiori informazioni e per candidarsi, visitare il sito web di Adecco: Adecco – Offerta di Lavoro per Autisti di Camion a Barcellona.

Carenza di autisti di camion prospettive future

Secondo l’International Road Transport Union (IRU), entro il 2028 potrebbero mancare oltre 7 milioni di autisti di camion nei paesi esaminati. In Cina si prevede una carenza di 4,9 milioni di autisti di camion (20% dei posti di lavoro totali), in Europa 745.000 (17% dei posti di lavoro totali) e in Turchia 200.000 (28% delle posizioni totali).

“Non possiamo permettere che la carenza di autisti di camion peggiori. Gli operatori stanno facendo la loro parte, ma i governi e le autorità devono intensificare gli sforzi per migliorare le condizioni di lavoro e l’accesso alla professione”, afferma il segretario generale dell’IRU, Umberto de Pretto. L’IRU sottolinea l’alto costo dei permessi necessari per guidare un camion come una barriera significativa. Ad esempio, in Francia, il costo medio per ottenere una patente e un certificato di idoneità professionale è di 5.250 euro, più di tre volte lo stipendio minimo mensile.

L’IRU suggerisce che i governi dovrebbero facilitare l’accesso alla professione riducendo l’età minima per guidare e sovvenzionando i costi di qualificazione.

L’estate rappresenta un’opportunità unica per chi desidera lavorare come autista a Barcellona, con Adecco che offre posti di lavoro presso FCC Medio Ambiente. Questa è anche un’occasione per affrontare la crescente carenza di autisti di camion, migliorando le condizioni di lavoro e riducendo le barriere all’ingresso nella professione. Se sei un autista qualificato, non perdere questa opportunità di lavoro estiva all’estero.

Continua a leggere: Camion: arriva la giornata europea della stanchezza degli autisti