AUTOBUS

Patente gratuita in azienda per la ricerca Tper di personale nel ruolo di autista bus da inserire nel proprio organico, nelle città di Bologna e di Ferrara.

Tper fornisce la patente gratuita a chi sceglie la professione di autista di bus finanziando i costi legati all’acquisizione della patente D e della CQC persone grazie a convenzioni con le scuole guida abilitate che effettuano anche lezioni presso la sede aziendale.

Tper è molto impegnata nella ricerca personale nel ruolo di autista bus per le sue linee di mezzi pubblici, e fornisce quindi la patente gratuita, poiché quello la carenza di autisti autobus è un tema che caratterizza tutto il settore dei trasporti dei mezzi pubblici non solo a livello italiano, ma anche europeo.

Chi decide di proporsi per il lavoro come autista bus non deve preoccuparsi per i costi della necessaria patente D perchè gratuita.

Offerta lavoro autista bus TPer patente gratuita

Possiedi la patente D – DE e l’abilitazione CQC persone?

Inserisci la tua candidatura utilizzando la sezione di candidature spontanee del portale.

Qualora il tuo profilo professionale sia in linea con le necessità e con le richieste aziendali, sarai contattato per un colloquio conoscitivo; all’esito positivo del colloquio e delle visite mediche di idoneità sarai assunto a tempo indeterminato.

Sei interessato a lavorare come autista di bus ma non hai la patente?

Se sì potrai presentare la tua candidatura per usufruire della patente gratuita con copertura del costo della patente D e della CQC persone, abilitazioni necessarie per diventare un/a autista professionista in Tper. Per usufruire di questa opportunità candidatura utilizzando la sezione di candidature spontanee del portale (indicando la patente che si ha e selezionando come figura di interesse operatore di esercizio).

Qualora il profilo professionale sia in linea con le necessità e con le richieste aziendali verrai contattato per un colloquio in cui ti verranno fornite tutte le informazioni utili ad intraprendere il percorso e ad avere la patente gratuita.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo tper.it/guidoio.

È partita in questi giorni, con l’hashtag #guidoio, una nuova campagna di comunicazione Tper per l’offerta di lavoro e la ricerca di autisti con patente gratuita. La campagna per il lavoro di autista in Tper sottolinea il ruolo e l’importanza sociale degli autisti di autobus in prima linea quotidianamente su uno dei 1.200 mezzi di trasporto pubblico che circolano.

Da inizio 2024 sono 82 i nuovi conducenti assunti da Tper; 140 quelli entrati in servizio nel corso del 2023.

Complessivamente 222 nuovi autisti; il tutto a fronte di 177 cessazioni, quindi con un saldo positivo che testimonia l’attenzione e l’impegno di Tper verso ogni azione per l’occupazione e il lavoro come l’offerta di patente gratuita.

Per l’offerta di lavoro autisti bus e la ricerca di autisti Tper è attiva la collaborazione con “Insieme per il lavoro”, il progetto – promosso da Comune, Città Metropolitana e Arcidiocesi di Bologna, con la partecipazione della Regione Emilia Romagna – che ha consentito e continua a garantire l’inserimento in azienda di decine di nuovi autisti, anche appartenenti alle categorie più fragili.