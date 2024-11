AUTOBUS

La società di trasporto Autoguidovie, a fronte della mancanza di autisti, investe sulla sostenibilità del settore avviando nuove risorse alla professione di conducente attraverso i percorsi formativi della sua Academy, coprendone totalmente i costi.

I tre pilastri strategici dell’Academy di Autoguidovie

Già attiva da oltre tre anni, questa iniziativa si struttura su tre pilastri strategici che promuovono l’impegno aziendale di Autoguidovie verso la sostenibilità sociale ed economica:

GIOVANI: L’Academy incentiva l’acquisizione delle patenti superiori negli under 30, assicurando l’ingresso di nuove risorse qualificate all’interno della squadra conducenti e garantendo un posto di lavoro stabile. L’Academy conferma l’impegno di Autoguidovie nel supportare i giovani del territorio nell’acquisire nuove competenze tramite esperienze lavorative rilevanti oltre che raggiungere l’autonomia economica, come già affermato con il Progetto “Mobility job”.

DONNE: L'Academy promuove l'uguaglianza di genere nell'occupazione, concentrandosi sull'aumento della presenza femminile nel mondo autisti in Italia.

RICOLLOCAMENTO PROFESSIONALE: L'Academy rappresenta anche un'occasione di ricollocamento per tutte quelle persone non più giovanissime (fino a 45 anni) che possono trovare in questa professione un'opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro.

Contrattualità

A coloro che porteranno a termine il percorso formativo diventando a tutti gli effetti conducenti Autoguidovie offre:

Assunzione garantita con contratto di lavoro a tempo indeterminato (o di apprendistato) secondo il CCNL Autoferrotranvieri.

Buoni pasto da 8 euro netti per ogni giorno lavorato.

Pianificazione anticipata dei turni.

Stipendio a partire da 1.560 euro lordi.

Tredicesima e quattordicesima mensilità.

Provvigione di 1 euro per ogni titolo di viaggio venduto a bordo bus.

Formazione professionale e rinnovo patenti a carico aziendale.

Requisiti dei candidati

I requisiti per accedere al programma dell’Academy sono i seguenti:

Possesso della patente B.

Essere automunito/a.

Disponibilità a frequentare i corsi erogati dall’autoscuola (tardo pomeriggio/sera).

Disponibilità a lavorare su turni rotativi.

Orientamento al cliente.

Puntualità.

Responsabilità alla guida.

Capacità di gestione dello stress in situazioni di traffico intenso, nelle interazioni con i passeggeri e in caso di imprevisti.

I candidati avranno anche a disposizione uno speciale simulatore di guida, introdotto per la prima volta in Italia dal Gruppo Autoguidovie, per permettere ai nuovi conducenti ma anche a quelli esperti di accrescere il proprio livello di guida, sperimentando manovre e la conduzione del veicolo. È anche tramite queste innovazioni e costanti migliorie che Autoguidovie dimostra come sia possibile promuovere e affermare la mobilità collettiva.

«L’Academy mira a restituire valore ai territori in cui opera e a sostenere le comunità locali, fornendo opportunità lavorative a giovani e donne, e di ricollocamento professionale a chi ha perso il lavoro o desidera intraprendere un nuovo percorso. In particolare, la qualificazione professionale e la proposta di un contratto a tempo indeterminato sono volti ad assicurare a chiunque un posto di lavoro certo, autonomia economica, realizzazione di sé stessi e, in senso allargato, a incentivare la crescita economica dei territori», dichiara Maria Rosaria De Maio, People Transformation Manager Autoguidovie.

