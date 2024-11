MOBILITÀ

I motori PACCAR MX-11 saranno abbinati a uno speciale cambio automatico per il funzionamento al minimo a emissioni zero

L’azienda DAF Components fornirà a Solaris Bus & Coach 110 motori ultra-silenziosi PACCAR MX-11 per la nuova serie di autobus urbani “Urbino mh“, che Atac metterà in servizio nei prossimi mesi in concomitanza con il Giubileo 2025.

DAF Components è un importante fornitore indipendente di motori, assali e cabine per i produttori di autobus, pullman, veicoli specializzati e navi di tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche dei motori PACCAR MX-11 DAF

Dotati di eccellente guidabilità, comfort elevato e massima operatività, i motori PACCAR MX-11 110 hanno una potenza di 270 kW/370 CV. La curva di coppia piatta assicura una guida fluida e il massimo comfort dei passeggeri anche sulle tratte collinari e le corsie preferenziali di Roma e dintorni.

Nella capitale le aziende di trasporti pubblici possiedono già una flotta di ben 720 autobus Solaris con motore PACCAR. Questi propulsori sono apprezzati per la loro impareggiabile affidabilità ed efficienza e i ridotti costi di manutenzione. Inoltre, il programma di manutenzione con un solo intervallo di assistenza all’anno garantisce la massima operatività.

Il modello Urbino di Solaris Urbino

Il modello Urbino di Solaris Urbino è un autobus ad accesso ribassato pensato per la città. Sui mezzi in uso a Roma, il motore PACCAR MX-11 verrà abbinato a uno speciale cambio automatico per il funzionamento al minimo a emissioni zero (“Start-Stop”), con il supporto della trazione elettrica in accelerazione grazie all’energia recuperata durante la frenata.

Alfred Beuwer, Direttore di DAF Components dichiara: “Siamo orgogliosi di offrire ancora una volta il nostro contributo al potenziamento della flotta urbana di Roma, insieme con Solaris. È la conferma che i motori PACCAR dimostrano la propria affidabilità ed efficienza ogni giorno, anno dopo anno.”

