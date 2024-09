AUTOBUS

Dolomiti Bus, in collaborazione con la Provincia di Belluno ed i Comuni locali ha predisposto un servizio di trasporto su misura degli studenti per il rientro a scuola.

In questa fase iniziale caratterizzata da orari scolastici provvisori, l’azienda sta monitorando attentamente le linee più frequentate e ha già potenziato le corse maggiormente utilizzate: non si sono dunque verificate criticità significative, ad eccezione della tratta Belluno-Feltre, dove il traffico è rallentato dai lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario di Busche, iniziati lo scorso 26 luglio e previsti fino al 15 ottobre 2024.

Gli orari delle linee Dolomiti Bus

In accordo con l’Ente di Governo e la Prefettura, Dolomiti Bus ha deciso di mantenere gli orari attuali per le linee coinvolte, ma si è resa disponibile a valutare eventuali anticipi delle corse in caso di ritardi dovuti al cantiere, previa analisi dei flussi. Per migliorare ulteriormente il servizio, la corsa Calalzo-Belluno delle ore 6:30 è ora potenziata con il raddoppio del numero di autobus, garantendo così un trasporto più efficiente per l’utenza.

Puntualità e qualità del trasporto pubblico

«Dolomiti Bus, in stretta collaborazione con l’Ente di Governo, ha lavorato intensamente per garantire un servizio di trasporto efficiente e di qualità agli studenti della provincia di Belluno – ha dichiarato Andrea Biasiotto, Presidente di Dolomiti Bus -. Grazie a questa sinergia, siamo riusciti a rispondere tempestivamente alle reali necessità del territorio, soprattutto in una fase delicata come quella dell’inizio dell’anno scolastico. Il nostro obiettivo è stato, e continua a essere, quello di assicurare a tutti gli studenti un accesso sicuro e puntuale ai nostri servizi, mantenendo alta la qualità del trasporto pubblico».

Orario scolastico e orario dei Bus

«Il primissimo impatto del nuovo orario, pur nella provvisorietà di una settimana che per forza di cose è di rodaggio, è stato positivo e non si sono registrati particolari criticità – dichiara Massimo Bortoluzzi Consigliere Provinciale Delegato ai Trasporti – ma dobbiamo tenere alta l’attenzione, per continuare a garantire un servizio efficace e puntuale, nella consapevolezza delle difficoltà che sta vivendo tutto il sistema del trasporto pubblico. Ho già parlato con il Provveditorato agli studi per un coordinamento tra scuole e trasporti, così da evitare che si creino vuoti di comunicazione e quindi possibili disservizi nel mettere insieme orario scolastico provvisorio e orario dei bus».

Novità per gli studenti del bellunese

Per l’anno scolastico 2024-2025, gli studenti che soddisfano i requisiti del bando Investi Scuola potranno usufruire di un’ulteriore agevolazione sull’abbonamento Intera rete. Questa offerta consente di acquistare a una tariffa ridotta un titolo di viaggio che garantisce l’uso illimitato di tutti i servizi extraurbani Dolomiti Bus e dei servizi urbani, ad eccezione di Cortina, senza limitazioni di tratte o giorni. Grazie a queste due agevolazioni, gli studenti residenti in provincia di Belluno che frequentano una scuola secondaria di secondo grado potranno viaggiare liberamente su tutta la rete di trasporti Dolomiti Bus.

Documenti di viaggio

Dolomiti Bus ricorda a tutti i clienti l’obbligo di munirsi di un titolo di viaggio valido (abbonamento o biglietto) prima di iniziare qualsiasi viaggio. I titoli di viaggio possono essere acquistati presso le Agenzie e i punti vendita autorizzati, nonché, dove previsto, tramite l’APP e le piattaforme digitali indicate da Dolomiti Bus. I passeggeri sprovvisti di un titolo di viaggio valido, non convalidato o non conforme alle condizioni di utilizzo, saranno soggetti a sanzione amministrativa e dovranno corrispondere la tariffa ordinaria in vigore, oltre alle eventuali spese procedurali. La sanzione si applica anche in caso di dimenticanza dell’abbonamento, qualora questo non venga presentato entro 15 giorni presso le Agenzie Dolomiti Bus.