Autoguidovie è partner della Pigiama Run 2024, la corsa benefica organizzata dalla LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) per sostenere i bambini malati. L’evento si terrà venerdì 20 settembre dalle ore 19.00 a Milano presso i Giardini Indro Montanelli.

Allo scopo di sensibilizzare le persone sull’argomento e favorire il coinvolgimento massimo, Autoguidovie ha messo a disposizione dei suoi clienti 50 iscrizioni omaggio, offerte a coloro che sapranno raccontare la motivazione che li spinge a prendere parte alla Pigiama Run 2024 attraverso la compilazione del form online.

Verranno selezionate le 50 storie più sincere e uniche, che consentiranno l’accesso gratuito alla manifestazione ai loro autori/autrici.

La Pigiama Run 2024

La sesta edizione della Pigiama Run, è una corsa benefica in cui i partecipanti potranno correre o camminare, ma rigorosamente in pigiama, per manifestare affetto e vicinanza a chi il pigiama lo indossa tutto il giorno, poiché malato. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni, LILT promuoverà progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza in tutta Italia.

Silvia Granata, direttrice marketing Autoguidovie, dichiara: “Le attività svolte dalla LILT e l’importanza dell’iniziativa che realizza non possono che essere condivise anche da Autoguidovie e da tutto il suo personale. Il nostro gruppo, ogni giorno mette al centro delle proprie attività le persone e il loro desiderio di mobilità sostenibile, facendosi carico delle necessità dell’intero territorio. Per questi motivi Autoguidovie ha deciso di rendersi nuovamente parte attiva mettendo in palio 50 iscrizioni omaggio, e quindi supportando concretamente la Pigiama Run 2024. Ciò conferma il nostro sostegno alle iniziative lodevoli per l’intera comunità.”

