Autoguidovie cerca autisti qualificati per sostenere la propria crescita e rispondere alle crescenti esigenze di mobilità nelle regioni Lombardia, Veneto e Piemonte. La ricerca di autisti qualificati anche per Autoguidovie è una delle sfide principali per un’azienda di trasporti in espansione.

Autoguidovie cerca autisti: posizioni aperte su StepsConnect

Per affrontare la sfida della ricerca autisti, Autoguidovie investe in soluzioni innovative per la ricerca di personale, collaborando con StepsConnect, una piattaforma avanzata che utilizza tecnologia e social media per individuare rapidamente candidati idonei.

Per visionare gli annunci di lavoro per la ricerca di autisti in Autoguidovie, visita la pagina dedicata sulla piattaforma StepsConnect.

Autista di Autobus Veneto

Logistics

Belluno, Veneto, Italy

€25000 – 27000

On site

Come candidarsi all’offerta di lavoro Autoguidovie Autista di Autobus Veneto alla pagina web.

Autista di Autobus Italia

Logistics

Italy

€28000 – 32000

On site

Come candidarsi all’offerta di lavoro Autoguidovie Autista di Autobus Italia alla pagina web.

Come funziona la modalità cerca di autisti per Autoguidovie di StepsConnect

StepsConnect si distingue per un algoritmo di matching che connette in modo efficace le offerte di lavoro con i candidati ideali, migliorando la qualità delle candidature ricevute. Questo sistema rende gli annunci più attrattivi per i candidati e facilita una ricerca del lavoro più efficiente.

Gli annunci di lavoro su StepsConnect sono strutturati in modo chiaro e comprensibile, fornendo dettagli sulle competenze richieste, la retribuzione annua lorda (RAL) e i benefit offerti.

Progressi selezione inserzione Autoguidovie cerca autisti su StepsConnect

Dal lancio della collaborazione a gennaio, la piattaforma ha già raccolto oltre 465 candidature per l’offerta Autoguidovie cerca autisti. Questo risultato positivo evidenzia l’intuito di Autoguidovie nella scelta di StepsConnect come partner strategico.

Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie, per l’attività Autoguidovie cerca autisti ha commentato: «Le dinamiche tra domanda e offerta di lavoro stanno mutando rapidamente ed è importante per un’azienda come la nostra avere piena consapevolezza di questi cambiamenti. La ricerca di personale richiede nuovi strumenti, più innovativi, immediati e user-friendly, che possano realmente raggiungere i candidati interessati. La scelta di affidarci a StepsConnect dimostra la capacità di Autoguidovie di leggere il presente e anticipare il futuro, scommettendo su innovazioni e sistemi avveniristici che ci avvicinano alle persone. La piattaforma, scelta grazie a una geniale intuizione del nostro reparto HR, ci aiuterà a far crescere la squadra con la quale continueremo a realizzare servizi di mobilità ancora più efficienti, supportando le esigenze di spostamento dei territori e dei loro abitanti, e all’insegna della sostenibilità».

Per Autoguidovie cerca autisti, Denis Balbo, head of sales di StepsConnect, ha aggiunto: «Stiamo cavalcando l’onda della digital transformation nel mercato italiano: l’hr-tech sta assumendo sempre più importanza e i numeri lo dimostrano. L’obiettivo è fornire ad Autoguidovie una piattaforma efficace per trovare il personale di oggi e di domani».

L’offerta di lavoro Autoguidovie cerca autisti è disponibile sulla pagina dedicata sulla piattaforma StepsConnect.