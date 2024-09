AUTOBUS

Investimenti per promuovere la mobilità sostenibile, creare valore a favore di territori e persone e costruire il futuro di tutti noi. È questo ciò che emerge dall’ottavo Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Autoguidovie riferito all’anno 2023 ed elaborato da Refe – Strategie di sviluppo sostenibile.

Come da tradizione, il bilancio viene presentato in occasione della Settimana Europea della Mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre.

La crescita di AutoGuidovie

Nel 2023 il Gruppo Autoguidovie è cresciuto il 6% in più rispetto all’anno precedente, migliorando il proprio EBITDA. Il Gruppo ad oggi conta 9 società dedicate al trasporto pubblico e noleggio, ai servizi di navigazione a Venezia e ai servizi turistici.

Gli investimenti nella mobilità sostenibile

Aumentati gli investimenti per il rinnovo della flotta e per l’offerta di servizi di mobilità sostenibile che rispondano ai bisogni espressi dai territori e dai singoli clienti, ne è un esempio il trasporto a chiamata. Altri investimenti sono dedicati ai nuovi sistemi gestionali e di bigliettazione elettronica e al rinnovo della flotta.

Il progetto Zero Emission

Il progetto Zero Emission di Autoguidovie prevede investimenti di rinnovo del parco autobus verso una mobilità a basso impatto ambientale, anche grazie al supporto dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS).

Il Gruppo ha infatti acquistato 62 nuovi veicoli che hanno mandato in pensione veicoli con classe ambientale Euro 4 o inferiore. La CO2 risparmiata è stata del 6%.

L’ impegno sociale, professionale e formativo di Autoguidovie

Autoguidovie attua una politica di responsabilità sociale che mette al centro le persone e la collettività. Rinforzato per il secondo anno l’impegno relativo all’accoglienza dei cittadini ucraini rifugiati politici in Italia, creando un abbonamento gratuito per il popolo rifugiato.

La volontà di restituire valore al territorio e al contempo rivitalizzare il settore si è tradotta con la creazione di 37 nuove professionalità nel mondo degli autisti, tra Veneto e Lombardia, grazie al progetto “Academy”. Nuovi profili, neofiti e sprovvisti di patente, trovano guida in un percorso che li ha portati a raggiungere la qualifica di autista e l’operatività che ne deriva.

La formazione di figure professionali

Grande attenzione anche nei confronti delle giovani generazioni, in particolare con background universitario, con diverse collaborazioni con le principali università lombarde e venete: garantito l’accesso alla mobilità agevolata con un abbonamento speciale e scontato per oltre 10mila studenti dell’Università di Pavia e coinvolti centinaia di ragazzi in aula circa il mondo del trasporto pubblico e le nuove sfide legate all’impatto sull’ambiente e sui territori in termini sociali ed economici.

Da qui l’obiettivo ultimo di creare anche nuove figure più professionali, in grado di mettere a fuoco in modo strategico la sostenibilità, per disegnare processi intorno ad essa, e capaci di interpretare e sfruttare al meglio le potenzialità della trasformazione digitale, energetica e dell’intermodalità.

Servizi orientati al cliente

Ad Autoguidovie è riconosciuto il miglior servizio clienti in Italia: l’azienda ha ottenuto il primo posto nell’Italy’s Best Customer Service 2023/2024, l’indagine condotta da L’Economia del Corriere della Sera e Statista, società internazionale di ricerca e analisi, che classifica le realtà che offrono il miglior servizio clienti a livello nazionale.

I numeri di Autoguidovie del 2023

69 milioni di passeggeri trasportati

milioni di passeggeri trasportati 7,9 su 10 soddisfazione complessiva per i servizi del Gruppo Autoguidovie, rilevata tramite customer satisfaction

su 10 soddisfazione complessiva per i servizi del Gruppo Autoguidovie, rilevata tramite customer satisfaction 1.386 dipendenti

dipendenti 525 comuni in 23 province in cui è presente

comuni in 23 province in cui è presente 41,5 milioni di km percorsi da servizi su gomma

milioni di km percorsi da servizi su gomma 1.254 autobus di 9,3 anni (con un’età media inferiore di un anno alla media italiana, pari a 10,3 anni)

autobus di 9,3 anni (con un’età media inferiore di un anno alla media italiana, pari a 10,3 anni) 13 su 17 Sustainable Development Goals

su 17 Sustainable Development Goals 73 nuovi autobus Euro 6 e 14 nuovi autobus elettrici entrati in servizio

Le conclusioni del CDA Autoguidovie

«La missione di Autoguidovie è muovere le persone in modo sostenibile, lavorando sullo sviluppo di ecosistemi di mobilità in grado di soddisfare i reali bisogni di spostamento sul territorio. Dal 2024 la redazione integrata del bilancio economico e di quello di sostenibilità si renderà obbligatoria per le aziende più grandi, più strutturate, tra cui noi. Con questo documento rendiamo pubblica e misurabile la nostra volontà nel contribuire alla riduzione progressiva ed efficace dell’inquinamento globale del pianeta e aumentare la sostenibilità dei nostri servizi, in particolare nei comuni e nelle regioni dove oggi operiamo o dove opereremo in futuro. Ci aspettiamo che il nostro sforzo venga apprezzato e compreso e che i cittadini partecipino al nostro progetto usufruendo dei nostri servizi collettivi sostenibili», dichiarano i componenti del Cda di Autoguidovie Camillo Ranza (Presidente), Stefano Rossi (Amministratore Delegato) e Natalia Ranza (Consigliere Delegato).

