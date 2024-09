AEREO

Rimborsi per 2,5 milioni di euro grazie al Servizio Conciliazioni ConciliaWeb dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Oltre 24.000 istanze gestite nel 2023, con una media di 400 euro per passeggero.

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha recentemente pubblicato la sua Relazione annuale 2024 al Parlamento, presentata dal presidente Nicola Zaccheo presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica.

Uno dei principali risultati evidenziati è l’importante traguardo raggiunto dal Servizio Conciliazioni ConciliaWeb, attivo da aprile 2023. Il servizio, accessibile tramite la piattaforma ConciliaWeb, ha gestito oltre 24.000 istanze di reclamo, con il 97,6% dei casi riguardanti il settore aereo.

ConciliaWeb, servizio conciliazioni ART

L’ART Autorità di Regolazione dei Trasporti, ha introdotto il Servizio Conciliazioni ConciliaWeb per agevolare gli utenti nel risolvere le controversie con le compagnie di trasporto. In meno di un anno, la piattaforma ConciliaWeb si è affermata come un punto di riferimento per i passeggeri, soprattutto nel settore aereo, che rappresenta la stragrande maggioranza delle richieste. Grazie a questa iniziativa, oltre 2,5 milioni di euro sono stati rimborsati agli utenti, con una media di 400 euro per passeggero.

I numeri della Relazione annuale ART

Secondo quanto dichiarato da Zaccheo, la conclusione delle procedure di conciliazione di ConciliaWeb ha permesso di ottenere risultati significativi per i consumatori italiani. L’ART Autorità di Regolazione dei Trasporti si impegna a garantire un’efficace protezione dei diritti degli utenti del trasporto pubblico, con un particolare focus sulle controversie legate ai ritardi e cancellazioni dei voli.

“Il nostro obiettivo è continuare a migliorare il servizio e tutelare sempre di più i diritti dei passeggeri,” ha sottolineato Zaccheo durante la conferenza stampa.

Grazie all’efficacia di strumenti come ConciliaWeb, l’ART continua a rafforzare la fiducia dei consumatori, rendendo il trasporto aereo più sicuro e trasparente. Informazioni sul Servizio Conciliazioni.