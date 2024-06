AEREO

Dopo le acquisizioni in Italo e AlisCargo, il Gruppo MSC entra nell’Aeroporto di Genova e si espande nel settore dei trasporti

Il Gruppo MSC, leader mondiale nel settore dei trasporti marittimi e crocieristici, continua la sua espansione strategica acquisendo il 15% delle azioni dell’Aeroporto di Genova. L’operazione avviene in piena sinergia con il Comune di Genova. Rappresenta un passo significativo per il rafforzamento delle attività crocieristiche del Gruppo MSC, per cui il capoluogo ligure è un porto d’imbarco importante.

MSC acquisirà le azioni dell’Aeroporto di Genova da Aeroporti di Roma ADR, che ha accettato una proposta vincolante da parte del gruppo della famiglia Aponte. La quota di minoranza del 15%, attualmente detenuta da ADR, verrà quindi trasferita a MSC. Permettendo di stabilire nuove sinergie e sviluppare ulteriormente lo scalo ligure.

Nella compagine azionaria dell’Aeroporto di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale detiene il 60% delle quote, mentre la Camera di Commercio di Genova possiede il 25%. La partecipazione di ADR, ora in via di acquisizione da parte di MSC, rappresenta il restante 15%.

Ne abbiamo parlato in questo articolo: Aeroporto di Genova: offerta da 777 Partners, Msc, Costa Crociere, Spinelli-Hapag Lloyd e Levorato Marcevaggi

Il Comune di Genova ha un ruolo importante in questa operazione, promuovendola attivamente e garantendo il proprio supporto costante. In una nota ufficiale, si legge che il Comune è “pienamente concorde con la proposta di acquisto” di MSC e che continuerà a perseguire con decisione l’ingresso nella compagine azionaria dello scalo, considerato un asset strategico per l’amministrazione civica.

L’acquisizione delle quote dell’Aeroporto di Genova da parte di MSC segue la volontà espressa da ADR di rendere disponibile la propria partecipazione, con l’obiettivo di abilitare possibili assi sinergici e di sviluppo per il rilancio dell’aeroporto secondo le linee guida tracciate dal gestore aeroportuale di Genova.

Il closing dell’operazione potrà avvenire una volta soddisfatte le condizioni sospensive usuali per questo tipo di transazioni.

MSC espansione nel settore dei trasporti

Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella “campagna acquisti” di MSC nel settore dei trasporti. Dopo aver acquisito una partecipazione in Italo e AlisCargo, il Gruppo continua a espandere la propria influenza nel settore aereo con la nuova compagnia MSC Air Cargo. La mossa di rilevare il 15% dell’Aeroporto di Genova rafforza ulteriormente la posizione del gruppo nel panorama dei trasporti italiani e internazionali.

Il valore dell’operazione non è stato reso noto, ma la quota dovrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro. Autorità Portuale e Camera di Commercio dovranno dare il via libera definitivo, ma sembra trattarsi solo di un passaggio formale. È probabile che in futuro MSC aumenti ulteriormente la sua partecipazione nell’aeroporto, consolidando così la sua presenza e influenza nello scalo genovese.

L’acquisizione del 15% delle azioni dell’Aeroporto di Genova da parte di MSC segna un’importante evoluzione nelle strategie di crescita del gruppo. In sinergia con il Comune di Genova, questa operazione promette di portare significative opportunità di sviluppo e di rafforzamento per l’aeroporto e per il settore dei trasporti nella regione. Il futuro dello scalo ligure appare sempre più legato alle dinamiche del gruppo MSC, leader indiscusso nel settore dei trasporti e delle crociere.