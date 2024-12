AEREO

Il trasporto aereo cargo vola alto. A ottobre 2024, la domanda globale ha registrato un aumento del 9,8% rispetto allo stesso mese del 2023, segnando il quindicesimo mese consecutivo di crescita. Cosa sta guidando questa espansione? Quali sfide aspettano il settore nel 2025? Scopriamolo.

Record per il trasporto aereo cargo: ottobre 2024

Domanda (CTK) : crescita del 9,8% su base annua, con un incremento ancora maggiore (+10,3%) per le operazioni internazionali.

: crescita del 9,8% su base annua, con un incremento ancora maggiore (+10,3%) per le operazioni internazionali. Capacità (ACTK) : aumento del 5,9%, grazie alla maggiore disponibilità di spazio nelle stive dei voli passeggeri (+8,5%).

: aumento del 5,9%, grazie alla maggiore disponibilità di spazio nelle stive dei voli passeggeri (+8,5%). Rendimenti in crescita: i ricavi continuano a salire, con un incremento del 10,6% rispetto al 2023 e del 49% rispetto al 2019.

Questi numeri rappresentano la visione del commercio globale, alimentato da un mix di e-commerce in espansione e strategie aziendali sempre più audaci.

Fattori chiave della crescita del trasporto aereo cargo

Dietro il successo del trasporto aereo cargo si nascondono alcuni fattori fondamentali che stanno plasmando il mercato:

Produzione industriale e commercio globale : la produzione industriale è cresciuta dell’1,6% a settembre, mentre il commercio globale è aumentato del 2,4%, segnando sei mesi consecutivi di crescita. Molte aziende stanno accumulando scorte in previsione di interruzioni come lo sciopero nei porti statunitensi.

: la produzione industriale è cresciuta dell’1,6% a settembre, mentre il commercio globale è aumentato del 2,4%, segnando sei mesi consecutivi di crescita. Molte aziende stanno accumulando scorte in previsione di interruzioni come lo sciopero nei porti statunitensi. Ripresa manifatturiera :’indice PMI globale della produzione manifatturiera ha superato la soglia critica di 50, segno di un’espansione in corso. Tuttavia, l’incertezza rimane alta, con i nuovi ordini di esportazione ancora in difficoltà.

:’indice PMI globale della produzione manifatturiera ha superato la soglia critica di 50, segno di un’espansione in corso. Tuttavia, l’incertezza rimane alta, con i nuovi ordini di esportazione ancora in difficoltà. Inflazione variabile: negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, l’inflazione registra lievi aumenti, ma in Cina la situazione è diversa, il calo allo 0,29% desta preoccupazioni su un possibile rallentamento economico.

Trasporto aereo cargo, chi guida la crescita?

America Latina : leader indiscussa, con una domanda in crescita del 18,5%, grazie a una maggiore integrazione nei mercati globali.

: leader indiscussa, con una domanda in crescita del 18,5%, grazie a una maggiore integrazione nei mercati globali. Asia-Pacifico : 13,4% di crescita, sostenuta dall’e-commerce e dalla domanda di beni di consumo.

: 13,4% di crescita, sostenuta dall’e-commerce e dalla domanda di beni di consumo. Nord America : incremento del 9,5%, trainato dai flussi commerciali transatlantici.

: incremento del 9,5%, trainato dai flussi commerciali transatlantici. Europa : crescita solida del 7,6%, con un ruolo centrale nei corridoi commerciali verso l’Asia e il Medio Oriente.

: crescita solida del 7,6%, con un ruolo centrale nei corridoi commerciali verso l’Asia e il Medio Oriente. Medio Oriente : incremento del 4,5%, segno di un mercato in transizione.

: incremento del 4,5%, segno di un mercato in transizione. Africa: un modesto 1,6%, ma con un aumento della capacità che prepara la regione a future opportunità.

Crescita dei corridoi commerciali

Alcuni corridoi commerciali del trasporto aereo cargo stanno guidando il cambiamento, consolidando flussi di merci:

Europa.Asia : una crescita del 14,3%, grazie alla forte domanda di beni asiatici in Europa.

: una crescita del 14,3%, grazie alla forte domanda di beni asiatici in Europa. Medio Oriente-Europa : un 15,3%, con il Medio Oriente sempre più centrale nel commercio globale.

: un 15,3%, con il Medio Oriente sempre più centrale nel commercio globale. Asia interno: un aumento del 15%, trainato da un’economia digitale sempre più integrata.

Mentre il 2024 si profila come un anno record, il futuro non è privo di incertezze. L’annunciata politica tariffaria dell’amministrazione Trump potrebbe sconvolgere le catene di approvvigionamento globali, creando nuove sfide per il settore. Tuttavia, il trasporto aereo cargo ha dimostrato di essere resiliente e innovativo, pronto a rispondere alle esigenze di un mercato in continuo cambiamento. Per maggiori informazioni consultare il report completo IATA .

