Veicoli innovativi Volvo Trucks Italia per un futuro a zero emissioni

A Ecomondo 2024, l’evento di punta per la green e circular economy a Rimini, abbiamo intervistato Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato Volvo Trucks Italia. Un’opportunità per conoscere le novità che Volvo Trucks Italia ha presentato alla manifestazione, con un focus su veicoli innovativi per la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni di CO2.

Dal 5 all’8 novembre 2024, al padiglione Hall A5-C5, su una superficie di 700 mq, il Gruppo Volvo presenta le soluzioni sostenibili volte ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050, sottolineando come la pluralità tecnologica sia la parola chiave per raggiungere questo obiettivo.

Volvo Trucks e la transizione energetica a Ecomondo 2024

“Siamo qui a Ecomondo, per l’ennesima volta siamo qui a Rimini a parlare di sostenibilità e di ambiente, di quello che è il percorso di Volvo verso la transizione energetica,” ha detto Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato Volvo Trucks Italia.

Tra i protagonisti di quest’anno, Volvo ha introdotto un veicolo full electric, realizzato in collaborazione con Energiapura.

“Presentiamo un veicolo full electric che è stato allestito insieme a Energiapura” ha aggiunto Giovanni Dattoli. “Raccontiamo una bella storia di circolarità: Energiapura produce tessuti per lo sport con materiali riciclati e vogliamo andare a integrare questa circolarità nella produzione con un veicolo full electric.”

L’obiettivo di Volvo è chiaro: non solo sviluppare tecnologie green, ma sensibilizzare sulle azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale. “Abbiamo bisogno di raccontare cosa dobbiamo fare per l’ambiente e quelle che sono le attività vere e reali per andare a ridurre le emissioni,” ha sottolineato l’AD di Volvo Trucks Italia.

Veicoli innovativi Volvo Trucks: sostenibilità e alta potenza

Tra le novità presentate, Volvo Trucks ha introdotto il nuovo FH16 da 780 cavalli. Alimentato con HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), questo biocarburante permette una riduzione fino all’80% delle emissioni di CO2, rispetto ai combustibili tradizionali.

“Insieme a questo veicolo full electric presentiamo il nostro nuovo veicolo top di gamma FH16, 780 cavalli, alimentato da HVO, un biocarburante che anche in questo caso permette una riduzione dell’80% di emissioni di CO2,” ha evidenziato Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato Volvo Trucks Italia.

Inoltre, Volvo Trucks ha presentato un veicolo FM a ingresso ribassato (Low Entry Cab) destinato alla raccolta dei rifiuti in ambito urbano, una novità assoluta per l’Italia. “Infine, investiamo sulla raccolta dei rifiuti con un veicolo FM, l’entry cab, è una premiere in Italia, la prima volta che viene visto,” ha affermato Dattoli.

Questo veicolo, totalmente elettrico e particolarmente silenzioso, è progettato per operare in ambienti urbani, riducendo al minimo l’inquinamento acustico e migliorando la qualità della vita nelle città.

“Anche questo full electric, completamente silenzioso, senza vibrazioni, un veicolo che permette la raccolta all’interno delle comunità urbane, andando così a togliere traffico nei momenti centrali della giornata e facendo tutto in assenza completa di rumore.”

La partecipazione del Gruppo Volvo a Ecomondo 2024

Volvo Trucks, insieme a Volvo Construction Equipment, Volvo Penta e Volvo Financial Services, rappresenta il Gruppo a Ecomondo 2024. Lo stand di 700 mq al padiglione Hall A5-C5 ospita una gamma di veicoli e soluzioni sostenibili progettate per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2050. Volvo punta su una pluralità tecnologica come strategia chiave per azzerare le emissioni, integrando mobilità elettrica e biocarburanti.

Un approccio circolare: il progetto con Energiapura

In collaborazione con Energiapura, Volvo Trucks ha lanciato un’iniziativa di economia circolare che rappresenta il futuro della mobilità sostenibile. Energiapura, azienda specializzata in abbigliamento tecnico sportivo, utilizza bottiglie di plastica PET riciclate per produrre tessuti, etichette, imbottiture e altri componenti per l’industria tessile. Le bottiglie raccolte, trasformate in tessuti e trasportate da Volvo con il nuovo FH Aero Electric fino ai centri di lavorazione, creando un circolo virtuoso che integra mobilità e riciclo.

Durante la manifestazione, Volvo Trucks ha offerto al pubblico un’esperienza di eco-sostenibilità grazie a un ecocompattatore per la raccolta delle bottiglie in PET. A chi inseriva una bottiglia veniva rilasciato uno scontrino, e un fortunato selezionato riceveva un omaggio speciale.

Verso un futuro più verde: l’impegno del Gruppo Volvo

L’evento ha messo in risalto l’impegno di Volvo per la sostenibilità. Come sottolineato da Dattoli e dal team Volvo, l’azienda continua a investire nelle soluzioni a zero emissioni. Per raggiungere l’obiettivo di un futuro più verde e sostenibile. Con una gamma sempre più ampia di veicoli elettrici, Volvo si pone come leader della transizione ecologica nel settore dei trasporti e delle costruzioni, puntando a una completa decarbonizzazione.

Con la partecipazione a Ecomondo 2024, Volvo Trucks rinnova il proprio impegno verso l’ambiente e la sostenibilità, presentando una visione concreta per un futuro più verde.

