Dal 5 all’8 novembre 2024, Daimler Truck Italia è protagonista alla 27a edizione di Ecomondo presso la Fiera di Rimini, confermandosi leader nel settore della green economy e della mobilità sostenibile. Durante l’evento, abbiamo incontrato Domenico Andreoli, Head of Marketing di Daimler Truck Italia, il quale ci ha parlato dei veicoli elettrici Mercedes-Benz Trucks, pensati per missioni di trasporto a basse emissioni, ideali sia per la logistica urbana che per la raccolta dei rifiuti.

Andreoli ha dichiarato: “Siamo qui a Ecomondo, abbiamo portato la nostra gamma di veicoli elettrici a marchio Mercedes-Benz Trucks. Alle mie spalle abbiamo Actros 300, un veicolo 6×2 destinato alla missione di trasporto e logistica in ambito urbano ma anche regionale, e abbiamo anche eEconic, un veicolo full electric in questo caso che è stato pensato proprio per la raccolta dei rifiuti in ambito urbano, avendo una cabina distintiva che consente un’ampia visibilità a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti della strada.”

Daimler Truck Italia e l’impegno per un futuro elettrico

Quest’anno, Daimler Truck Italia è presente a Ecomondo con uno stand di 520 mq presso il padiglione Hall A7-C7, dove sono esposti i principali veicoli elettrici e convenzionali dei brand Mercedes-Benz Trucks e FUSO, tutti mirati alla sostenibilità ambientale. La partecipazione all’evento sottolinea l’impegno dell’azienda per la circular economy e per il trasporto ecologico a zero emissioni. Tra le novità spicca anche il brand TruckCharge, pensato per fornire hardware e infrastrutture di ricarica avanzate e supportare i clienti nella transizione all’e-mobility.

Mercedes-Benz eActros 300: il truck elettrico per il trasporto urbano e regionale

Tra i modelli di punta esposti a Ecomondo 2024 vi è il Mercedes-Benz eActros 300, progettato per il trasporto merci a zero emissioni in ambito urbano e regionale.

Come ha spiegato Domenico Andreoli, Head of Marketing di Daimler Truck Italia: “Alle mie spalle abbiamo le Actros 300, veicolo 6×2 destinato alla missione di trasporto e logistica in ambito urbano ma anche regionale”.

Dotato di un eAxle con due motori elettrici integrati, l’eActros raggiunge una potenza di picco pari a 400 kW, mentre l’assenza di un albero di trasmissione permette l’inserimento di batterie di grandi dimensioni per una maggiore autonomia.

L’eActros, grazie alla rumorosità ridotta di 10 dB, è perfetto per le operazioni notturne e per i centri abitati. Migliora la qualità della vita nelle aree urbane. La versione esposta a Ecomondo è dotata di tre pacchi batterie, offrendo la capacità ideale per gestire efficientemente le missioni di trasporto urbano e regionale.

Mercedes-Benz eEconic: il veicolo elettrico per la raccolta dei rifiuti in città

In mostra anche il Mercedes-Benz eEconic, progettato per missioni municipali come la raccolta dei rifiuti. Come ha evidenziato Domenico Andreoli, Head of Marketing di Daimler Truck Italia. “Abbiamo anche eEconic, un veicolo full electric in questo caso pensato proprio per la raccolta dei rifiuti in ambito urbano, avendo una cabina distintiva che consente un’ampia visibilità a tutto vantaggio della sicurezza degli utenti della strada”.

L’eEconic è stato concepito con una cabina ribassata e una visibilità panoramica, ideale per il contesto urbano. Inoltre, è equipaggiato con avanzati sistemi di sicurezza. Come l’assistenza alla svolta e il sistema di frenata d’emergenza Active Brake Assist di quinta generazione, garantendo la protezione dei pedoni e dei ciclisti. Con un’autonomia che consente di coprire un intero turno di lavoro con una sola ricarica, l’eEconic offre efficienza e sicurezza ottimali per le città.

Daimler Truck Italia: Unimog U400 con il nuovo sistema UNI-TOUCH, manutenzione stradale all’avanguardia

Oltre ai veicoli full electric, Daimler Truck Italia presenta a Ecomondo l’Unimog della serie U400, un veicolo versatile per la manutenzione stradale. Con il nuovo sistema operativo UNI-TOUCH, che include una consolle touch-screen e un joystick multifunzione. L’Unimog U427 facilita le operazioni e migliora la gestione delle attrezzature.

La presenza di Daimler Truck Italia a Ecomondo 2024 dimostra l’impegno dell’azienda per un trasporto ecologico e innovativo. Con un’offerta integrata di veicoli e servizi per la mobilità sostenibile. Grazie a soluzioni come eActros, eEconic e Unimog, Daimler Truck Italia guida la transizione verso un futuro a basse emissioni. Garantendo sicurezza, efficienza e sostenibilità per città e comunità.

