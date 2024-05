Infrastrutture

Ecco come partecipare al concorso creativo 2024 del PON Infrastrutture e Reti, attivo fino al 30 giugno 2024

La nuova edizione del concorso creativo foto e video 2024 del PON Infrastrutture e Reti si intitola “Il mio territorio che cambia, tra sviluppo e sostenibilità”. Il nuovo concorso è attivo fino al 30 giugno 2024.

Anche quest’anno il PON Infrastrutture e Reti promuove l’azione di sensibilizzazione “Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi occhi” con il lancio del nuovo concorso creativo.

Il concorso creativo di quest’anno, che comprende sia un contest video sia uno fotografico, scade il 30 giugno 2024.

Concorso 2024 del PON Infrastrutture e Reti

Il concorso creativo fotografico è aperto a tutti i residenti nelle cinque regioni del Mezzogiorno in cui il PON-IR opera: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Parallelamente, il concorso video prevede due categorie di partecipanti: la categoria Istituti scolastici, che include studenti, gruppi o classi di tutti gli istituti scolastici ubicati nei territori d’interesse, e la categoria singolo partecipante, dedicata a tutti gli appassionati residenti nei territori d’interesse.

Il tema del concorso creativo: sviluppo e sostenibilità nel Mezzogiorno

Il tema del concorso è legato all’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture. In particolare nel Mezzogiorno, sono temi sempre al centro del dibattito pubblico e dell’agenda politica.

Il PON Infrastrutture e Reti si impegna a favorire un uso più efficiente dei mezzi di trasporto e delle infrastrutture, come strade, reti e stazioni ferroviarie, porti e aeroporti. Inoltre, un’attenzione particolare è rivolta all’utilizzo di energie rinnovabili e al risparmio energetico, nonché al controllo accurato delle reti idriche, per perseguire una sostenibilità ambientale indispensabile per garantire un futuro dignitoso alle nuove generazioni.

Come partecipare al concorso creativo PON Infrastrutture e Reti

I partecipanti al concorso creativo sono invitati a scattare foto o realizzare video che interpretino il cambiamento, reale, percepito o auspicato, ispirato dalla tipologia di interventi finanziati dal Programma Operativo Nazionale. Le opere del concorso devono trasmettere riflessioni, sensazioni, ricordi, speranze ed emozioni legate ai territori oggetto degli interventi del PON.

Il concorso creativo invita i partecipanti a condividere contenuti che abbiano come oggetto l’interpretazione del cambiamento. L’obiettivo è quello di trasmettere riflessioni, sensazioni, ricordi, speranze, emozioni legati ai territori oggetto degli interventi del PON.

I concorsi foto e video sono già aperti ed è possibile partecipare fino al 30 giugno 2024.

Per ulteriori dettagli, inclusi il regolamento, la scheda di presentazione e la domanda di partecipazione, si possono consultare i seguenti link: Edizione 2024 – Foto e Edizione 2024 – Video.