La multinazionale giapponese Hitachi Rail ha acquisito la divisione Ground Transportation Systems (anche detta divisione segnalamento ferroviario) di Thales per 1,66 miliardi di dollari.

Questa operazione coinvolgerà una grossa fetta di personale, circa 9000 operatori altamente specializzati con le attività di segnalamento ferroviario a garantire il maggior numero di profitti tra tutti quelli facenti parte di Hitachi Rail.

Giuseppe Marino, che di Hitachi Rail è il Group CEO, è intervenuto così: “Grazie a questa unione con i colleghi di Gts, le nostre competenze ingegneristiche sono praticamente raddoppiate, e saremo in grado di dare garantire alle migliori aziende di trasporto del mondo la corretta transizione verso la mobilità sostenibile“.

La presenza di Hitachi Rail nel mondo

Hitachi Rail è tra i principali costruttori al mondo di veicoli ferroviari, come ad esempio il Frecciarossa 1000 di Trenitalia. Grazie a questo investimento, ora Hitachi Rail è formalmente presente in addirittura 51 diversi Paesi del mondo. In un comunicato diffuso sul proprio sito, Hitachi Rail si è detta pronta a favorire la transizione verso una mobilità più sostenibile, riconoscendo il ruolo di leadership ora assunto nel settore della mobilità globale. Si lavorerà dunque nelle direzioni della digitalizzazione e della transizione dal trasporto privato a quello pubblico sostenibile, anche grazie a 26.000 km di linee ferroviarie principali e 4.600 km di linee metropolitane in tutto il mondo che saranno a disposizione della divisione segnalamento.

Il Presidente e CEO di Hitachi, ha dichiarato: “Hitachi continua a trasformarsi per diventare leader globale nel business del Social Innovation e sta intraprendendo un cambio di modalità per conseguire la crescita come previsto dal Mid-Term Management Plan 2024. L’acquisizione della divisione GTS di Thales rappresenta un importante traguardo in questo contesto e siamo lieti di averlo raggiunto nell’anno conclusivo del piano”

Keiji Kojima ha aggiunto che il business Railway Systems di Hitachi rafforza la propria presenza nel mercato globale. Hitachi infatti migliorerà i propri servizi digitali facendo leva su IT, OT e prodotti operativi nel settore della mobilità e risolverà le sfide sociali globali attraverso la co-creazione con i clienti. L’impegno di Hitachi sarà quello di continuerà a supportare la trasformazione digitale e verde dei propri clienti e contribuire così alla realizzazione di una società sostenibile.