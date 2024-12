TRENO

La linea ferroviaria internazionale del Frejus, sarà riaperta tra il 15 e il 30 marzo 2025. Il collegamento è parzialmente interrotto dalla fine di agosto 2023 a causa di una frana caduta in un tratto in Francia, a pochi chilometri dal confine italiano.

A comunicarlo è la società ferroviaria francese Sncf Reseau, che gestisce l’infrastruttura, nel corso della riunione della commissione intergovernativa Italia-Francia per il collegamento ferroviario Torino-Lione.

Durante la riunione avvenuta a Lione è emerso infatti che i lavori di bonifica del versante più prossimo all’imbocco della galleria nel territorio di Freney, dove è caduta la frana, sono stati conclusi e da lunedì prossimo si comincerà a lavorare per il ripristino della linea.

Con la riapertura del tracciato sarà possibile ripristinare totalmente la linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Parigi, che attualmente è sospesa tra Oulx, in Valle di Susa, e Saint Jeanne de Maurienne, in Francia, nel quale i passeggeri dei treni sono trasportati su bus.

Il traforo ferroviario del Frejus è un tunnel che si trova sulla direttrice ferroviaria internazionale Torino-Lione e costituisce uno dei principali collegamenti transalpini fra Francia e Italia. Corre sotto il Monte Fréjus fra le città di Modane in Francia e la valsusina Bardonecchia in Italia.

Calendario chiusura Frejus dicembre 2024

Per quanto riguarda il traffico per veicoli e mezzi pesanti, si segnala la chiusura completa del Traforo del Frejus dalle ore 22:00 di venerdì 13 dicembre alle ore 06:00 di lunedì 16 dicembre 2024.

Questa interruzione sarà necessaria per effettuare i collaudi tecnologici finalizzati alla messa in esercizio della seconda canna del tunnel. Tuttavia, SITAF sottolinea che tale chiusura è condizionata dalla riapertura del Traforo del Monte Bianco, attualmente programmata per il 16 dicembre. Nel caso in cui il Monte Bianco non fosse transitabile entro quella data, il Traforo del Frejus rimarrà completamente operativo per garantire la continuità del traffico pesante e privato.

Un aggiornamento definitivo sulla chiusura totale sarà fornito entro la sera del 6 dicembre 2024, in base alle condizioni del Traforo del Monte Bianco. SITAF invita tutti gli utenti a monitorare il proprio sito ufficiale per eventuali variazioni.