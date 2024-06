TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE RAMPA ESTERNA DI ENTRATA STAZIONE DI VOMERO

Napoli, 11 giugno 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, nelle tre notti di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 giugno, con orario 23:00-6:00, sarà chiusa la rampa esterna di entrata di Vomero, per chi proviene da Via Cilea.

In alternativa si potrà percorrere la rampa da via Pigna/via Caldieri.