TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ZONA OSPEDALIERA-CAMALDOLI VERSO POZZUOLI

Napoli, 13 settembre 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di miglioramento e adeguamento della galleria “Vomero”, sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, verso Pozzuoli, come di seguito indicato:

-dalle 23:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 settembre;

-dalle 23:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 settembre;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 21 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: via Pietravalle, via Pansini, via Montesano, via Jannelli e rientrare sulla Tangenziale a Camaldoli.