TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE CAPODIMONTE

Napoli, 13 settembre 2024 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione viadotto, sarà chiusa Capodimonte in entrata in entrambe le direzioni, Capodichino/autostrade-Pozzuoli, nei seguenti giorni e orari: -nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre, con orario 23:00-6:00;

-nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 settembre, con orario 00:00- 6:00.

In alternativa si potrà percorrere la rampa esterna di entrata con provenienza viale Colli Aminei.