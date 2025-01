TANGENZIALE DI NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FUORIGROTTA-VOMERO VERSO CAPODICHINO/AUTOSTRADE

Napoli, 13 gennaio 2025 – Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 23:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Vomero, verso Capodichino/autostrade.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fuorigrotta, percorrere via Vicinale Cupa Cintia e il Raccordo di Soccavo, per poi rientrare in Tangenziale a Vomero e riprendere il proprio itinerario in direzione Capodichino/autostrade.