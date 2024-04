Viabilità

Sulla Tangenziale di Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Capodimonte, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 29 e martedì 30 aprile, mercoledì 1 e giovedì 2 maggio, con orario 23:00-6:00;

-dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 4 maggio.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Camaldoli e di Arenella, verso Capodichino.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Jannelli, via Martini, via Arenella, via San Giacomo dei Capri, via Fontana, via D’Antona, via Cardarelli, viale Colli Aminei, via Miano, via Capodimonte, per rientrare in Tangenziale a Capodimonte;

per la chiusura dell’entrata di Camaldoli e di Arenella: Capodimonte.