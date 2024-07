TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE VERSO CASALECCHIO/A1 MILANO-NAPOLI IN MODALITA’ ALTERNATA DEI TRATTI: SVINCOLI 11-10, 10-9 E 8 BIS-7 BIS

Roma, 23 luglio 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 San Vitale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda della Leona, via Larga, rotonda Giuseppe Modonesi, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

-per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 11 e 11 bis: svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, Via dell’Industria, rotonda Sabina Santilli, Via Bargello, SP86 Lungo Savena, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, SP5 via San Donato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 9 San Donato;

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis Granarolo Caab e 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, rotonda Luchino Visconti, SP5 via San Donato, via Calamosco, via del Gomito, rotonda Vigili del Fuoco, SS64, via Ferrarese e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 7 Bologna Centro;

-per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 8 bis e 8: svincolo 7 Bologna Centro.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 25 luglio, in modalità alternata.