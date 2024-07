TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO TRA SVINCOLO 7 BIS E RAMO IMMISSIONE DALL’USCITA DI ARCOVEGGIO SULLA TANGENZIALE VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle tre notti di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e il ramo di immissione che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, in direzione Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 6 Castelmaggiore; -per la chiusura dello svincolo 7 in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 6 Castelmaggiore; -per la chiusura dello svincolo 7 in uscita da San Lazzaro/A14: svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.