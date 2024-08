TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SVNCOLO 6-ALLACCIAMENTO A13 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 3 agosto 2024 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e l’allacciamento A13 Bologna-Padova, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che resterà percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Consiglio d’Europa, via di Corticella, via Stendhal, via Amedeo Lipparini, via Aposazza, rotonda Vigili del Fuoco, SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Coriolano Monti, via Stalingrado e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 7 Bologna Centro.