TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO LO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO PER EVENTO G7

Roma, 8 luglio 2024 – In occasione dello svolgimento del summit della Presidenza Italiana del G7 “Riunione dei Ministri della Scienza e Tecnologia”, sarà necessario chiudere, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14, dalle 8:00 alle 18:00 di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio e, comunque, fino a cessate esigenze.

In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara.