RAMO VERDE: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO SS9 VIA EMILIA-TANGENZIALE DI BOLOGNA

Roma, 24 agosto 2024 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle tre notti di martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Bologna e Modena, immettono sul Ramo Verde, verso la Tangenziale e chiuso anche lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata in direzione della Tangenziale.

Si precisa che l’uscita SP568 San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale e dalla SS9 via Emilia.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;

per la chiusura dell’entrata San Giovanni in Persiceto, entrare allo svincolo 2 della Tangenziale Borgo Panigale.