RAMO VERDE: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Roma, 20 settembre 2024 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata verso Bologna Borgo Panigale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.