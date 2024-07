RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE RAMI ALLACCIAMENTO TANGENZIALE BOLOGNA

Roma, 24 luglio 2024 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla Tangenziale, da Bologna Borgo Panigale verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto, prevista dalle 22:00 di questa sera mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 luglio. In tale orario, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, è confermata la chiusura, sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale Bologna), del ramo di immissione sulla Tangenziale, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e rientrare dallo stesso svincolo, in direzione Casalecchio/A1.