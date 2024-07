RAMO H39: AL VIA LA PRIMA FASE DELLE ATTIVITA’ DI AMMODERNAMENTO CAVALCAVIA. CHIUSURE PROGRAMMATE IN DIREZIONE CAPODICHINO/SP527 CASORIA-AFRAGOLA

Roma, 7 luglio 2024 – Nell’ambito del piano di ammodernamento della rete di Autostrade per l’Italia, sul Ramo H39 (Diramazione Capodichino-SP1) è stato pianificato un programma di attività cavalcavia.

Il cronoprogramma prevede, in questa prima fase, l’avvio delle lavorazioni a partire da mercoledì 10 luglio, ed è stato definito in modo da comprimere i giorni di lavoro e limitare al minimo l’impatto sull’utenza, con l’impiego di squadre di maestranze operanti su più turni di lavoro.

Durante la prima fase delle attività – dalle 6.00 del 10 luglio e fino al 24 luglio – sarà necessario chiudere il Ramo H39 in direzione di Casoria, al termine della quale inizieranno le lavorazioni nella carreggiata opposta, con chiusura del Raccordo in direzione SP527 Casoria-Afragola, fino al 9 agosto.

Per ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Cassino ha individuato i seguenti percorsi alternativi:

per chi è diretto verso Casoria/Afragola, uscire a Secondigliano, per poi proseguire sulla SP1 in direzione Casoria;

per chi proviene dalla SP527/Centri Commerciali ed è diretto in A1 Milano-Napoli (direzione Roma), immettersi sulla SP1 e seguire le indicazioni per la A1;

per chi proviene dalla SP527/Centri Commerciali e diretto in Tangenziale di Napoli ed in A3 Napoli-Pompei-Salerno, immettersi sulla SP1 e seguire le indicazioni per Giugliano/Arzano e uscire in direzione Casavatore, dopo la rotonda immettersi su viale Guglielmo Marconi e, alla seconda rotonda, proseguire su via Francesco De Pinedo, per poi seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli.

Al fine di agevolare l’utenza, la Direzione di Tronco di Cassino ha previsto anche un potenziamento del servizio di assistenza alla viabilità e un presidio di squadre di segnaletica di cantiere.