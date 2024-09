RAMO ALLACCIAMENTO TANGENZIALE BARI/D94 COMPLANARE BARI: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO TANGENZIALE DA BRINDISI VERSO PESCARA

Roma, 20 settembre 2024 – Sul Ramo di allacciamento Tangenziale di Bari/D94 Complanare di Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 20, alle 6:00 di sabato 21 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla SS16 Adriatica (da Brindisi), il ramo di allacciamento con la Tangenziale di Bari, verso Pescara, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7B della Tangenziale di Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura, in direzione Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale, con ingresso in A14 alla stazione di Bari nord.