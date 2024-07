RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA SC1: CHIUSO STANOTTE PER UN’ORA IL RAMO DI ALLACCIAMENTO A4 DA MILANO VERSO VENEZIA

Roma, 9 luglio 2024 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 luglio, sul Raccordo Milano Viale Certosa SC1 sarà chiuso, per chi proviene da Milano città, il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, verso Varese, uscire a Fiera Milano, al km 2+200 e proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, immettersi nuovamente in A8 verso Milano e seguire le indicazioni per A4 direzione Venezia.