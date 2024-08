RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSO STANOTTE VERSO LA A14

Roma, 9 agosto 2024 – Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 9, alle 6:00 di sabato 10 agosto, sarà chiuso il Raccordo di Casalecchio, in direzione della A14 Bologna-Taranto, tra l’allacciamento A1 Milano- Napoli (km 0+000) e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto (km 5+000).

Di conseguenza, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi i rami di immissione sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene da Milano e da Firenze ed è diretto verso la A14.

Per chi proviene dalla A1, quindi, non sarà raggiungibile l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio; si ricorda che tale stazione è chiusa, in modalità permanente, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla A14, per consentire l’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale al km 4+800, immettersi sul Ramo Verde e poi sulla Tangenziale, verso Casalecchio;

da Firenze verso Casalecchio, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e la SS64 Porrettana;

da Firenze verso Ancona, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43),la SS64 Porrettana e la Tangenziale, con ingresso in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

da Firenze verso Padova, uscire alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800 della A1, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana e la Tangenziale, con ingresso in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.