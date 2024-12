R64 RACCORDO DI CONEGLIANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A27

A27 MESTRE-BELLUNO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI CONEGLIANO

Roma, 18 dicembre 2024 – Sul Raccordo di Conegliano (R64) e sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire lavori di manutenzione viadotto di svincolo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 19 DICEMBRE Sul Raccordo di Conegliano (R64) sarà chiuso, per chi proviene da Conegliano, il ramo di immissione sulla A27 Mestre-Belluno, verso Venezia. In alternativa, proseguire sulla A28 Portogruaro-Conegliano, verso Portogruaro, uscire a Godega di Sant’Urbano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Conegliano, per poi proseguire sulla A27.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 DICEMBRE Sulla A27 Mestre-Belluno sarà chiusa l’uscita di Conegliano, per chi proviene da Belluno ed è diretto verso Conegliano. In alternativa, proseguire sullo svincolo in direzione A28 Portogruaro-Conegliano, verso Portogruaro, uscire a Godega di Sant’Urbano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Conegliano.