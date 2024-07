R49 COMPLANARE DI PIACENZA: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE

Roma, 8 luglio 2024 – Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 luglio, con orario 22:00-6:00, chi percorre la Complanare di Piacenza (R49), con provenienza Milano ed è diretto sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A21 in direzione di Torino.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria verso Torino, uscire a Piacenza ovest, al km 157+400 della A21 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Brescia. Chi, invece, è diretto verso Piacenza, dopo l’uscita alla stazione di Piacenza ovest, potrà percorrere la SS10 in direzione di Piacenza Centro.