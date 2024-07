R49 COMPLANARE DI PIACENZA: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURNA

Roma, 15 luglio 2024 – Per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 luglio, chi percorre la Complanare di Piacenza (R49) da Milano verso la A21 /Brescia e verso Piacenza sud, verrà deviato obbligatoriamente, in direzione di Torino.

Pertanto, dopo la deviazione verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna/A21 verso Brescia; chi è diretto verso Piacenza sud, dopo l’uscita a Piacenza ovest, dovrà percorrere la viabilità ordinaria.