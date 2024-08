R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 29 agosto 2024 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori agli impianti idraulici, dalle 23:00 di domenica 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano:

per i veicoli leggeri: Basso Lodigiano, sulla stessa A1, o Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

per i veicoli pesanti con massa superiore a 35 quintali, in considerazione della limitazione di peso sul ponte sul Fiume Po, nel Comune di Piacenza, entrare a Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano;

in entrata verso Bologna: Fiorenzuola sulla stessa A1, o Piacenza ovest sulla A21.