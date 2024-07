R42 RACCORDO A1/FIRENZE-PISA-LIVORNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO FIRENZE PISA LIVORNO-FIRENZE SCANDICCI. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO ESERNO DI USCITA DI FIRENZE SCANDICCI

Roma, 31 luglio 2024 – Sull’R42 Raccordo A1/Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 21:00 di sabato 3 alle 6:00 di domenica 4 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sarà chiuso, per chi proviene da Pisa, il tratto compreso tra l’allacciamento Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno e Firenze Scandicci, verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Firenze-Pisa-Livorno verso Firenze, uscire a Ponte a Greve/viadotto all’Indiano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Pisa.

Sarà chiuso, sulla A1 Milano-Napoli, lo svincolo esterno di uscita di Firenze Scandicci, in direzione Firenze Centro. In alternativa, si consiglia di seguire le indicazioni per la Strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno verso Pisa, uscire allo svincolo di Firenze Scandicci, percorrere la rotatoria e rientrare sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Firenze.