R37 RACCORDO FIERA MILANO, A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 23 settembre 2024 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

Sul Raccordo Fiera (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e in direzione di Varese.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese, attraverso il nodo Fiera Milano, verso Milano o in direzione di Varese.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, immettersi su via Piave verso Bollate, svoltare a sinistra dopo aver percorso la rotatoria e proseguire su via Volturno, sulla Complanare C2 e su via Falzarego, per poi entrare in A52 attraverso lo svincolo di Baranzate, in direzione di Rho.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il ramo di allacciamento sulla Complanare di Baranzate (R52), verso Rho. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza. Chiusi anche i rami di allacciamento che dalla Complanare di Baranzate (R52) immettono sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e in direzione di Varese.

Si precisa che saranno regolarmente percorribili i rami di allacciamento dalla A8, con provenienza Milano e Varese, sul Raccordo Fiera (R37), verso Rho.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Monza, per poi immettersi sulla A8, attraverso il nodo Fiera Milano, verso Milano o in direzione di Varese.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia.

Si precisa che sarà contestualmente chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento che dal Raccordo Milano Viale Certosa (SC1) immette sul Raccordo Viale Certosa/A4, verso Brescia.

In alternativa si consiglia:

per chi percorre la A8 da Varese verso Milano, chi proviene da Varese, all’altezza del km 2+200 della A8, dovrà immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso la SP35 verso Milano, per poi proseguire sulla SP35, sempre verso il capoluogo lombardo, fino a raggiungere la A4, dove far rientro allo svincolo di Cormano e riprendere il proprio itinerario in direzione di Brescia; per chi proviene da Milano Viale Certosa, dopo la deviazione obbligatoria in direzione Torino/Varese, immettersi sulla A8 verso Varese, proseguire sulla A52verso Monza attraverso il nodo Fiera e sulla SP35 verso la A4, con ingresso in A4 allo svincolo di Cormano, verso Brescia.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Monza.

Sulla A52 Tangenziale di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Monza.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Bollate Novate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 SETTEMBRE

Sulla A52 Tangenziale di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate.