R14 RACCORDO CASALECCHIO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO

Roma, 28 agosto 2024 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14) è stato aggiornato il programma di chiusura dell’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

La suddetta stazione sarà chiusa, in entrata verso Ancona/Padova, per consentire attività nell’ambito dell’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte, dalle 10:00 di giovedì 29 alle 20:00 di venerdì 30 agosto, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Ancona: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.