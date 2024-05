Viabilità

COMUNICATO CHIUSURE MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA

Per lavori di manutenzione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 31 Maggio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova-Casteggio) nel tratto compreso tra il disinnesto S.S.35 provenienza Milano-Certosa di Pavia (km 8+384) e lo svincolo Istituti Universitari (km 6+100), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo Istituti Universitari (km 6+100).

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 30 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 31 Maggio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra lo svincolo Pavia-Ospedali (km 5+796) e lo svincolo Pavia Nord Stadio (km 7+015), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo Pavia Nord Stadio (km 7+015).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 31 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 1 Giugno 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova-Casteggio) nel tratto compreso tra il disinnesto S.S.35 provenienza Milano-Certosa di Pavia (km 8+384) e lo svincolo Istituti Universitari (km 6+100), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo Istituti Universitari (km 6+100).

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 31 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 1 Giugno 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano) nel tratto compreso tra lo svincolo Pavia-Ospedali (km 5+796) e lo svincolo Pavia Nord Stadio (km 7+015), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A54 allo svincolo Pavia Nord Stadio (km 7+015).