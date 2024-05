Viabilità

Poco prima delle ore 15:30, sulla A4 Milano-Brescia si è reso necessario chiudere temporaneamente, in via cautelativa, il tratto tra il bivio con l’A35 e Cavenago verso Milano a causa degli allagamenti, dovuti alle forti piogge in atto, che interessano le aree limitrofe all’autostrada e iniziano a interessare anche parte del piano viabile all’altezza del km 155 tra Trezzo sull’Adda e Cavenago.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Brescia e diretti verso Milano o verso Torino si consiglia, dopo l’immissione obbligatoria in A35 di immettersi in A58 Tangenziale Est esterna tramite la quale dirigersi verso Milano o verso l’A4 per riprenderla verso Torino.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.