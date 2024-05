Viabilità

MALTEMPO AGGIORNAMENTO, A1 MILANO-NAPOLI: CODE IN DIMINUZIONE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FINE DELLA COMPLANARE PER PIACENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Alle ore 21:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la fine della Complanare per Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna si registrano 7 km di coda in diminuzione, dovuta alle forti piogge che hanno interessato l’area nella giornata di oggi.