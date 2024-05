Viabilità

Alle ore 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l’inizio della Complanare per Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna si registrano 13 km di coda a causa delle forti piogge che stanno interessando l’area dalla giornata di ieri.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, chi viaggia da Milano verso Bologna può percorrere la A4 Torino-Trieste e quindi la A22 del Brennero, per poi immettersi in A1 sud.