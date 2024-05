Viabilità

Lunghe code in A1 sulla Variante dalle 9 circa di questa mattina: camion fermo per un guasto in galleria.

Chiuso temporaneamente, dalle 9 circa di questa mattina, il ponte sullo Stirone a Castellina di Soragna, lungo la provinciale che collega il centro della Bassa a Fidenza (strada particolarmente trafficata per la presenza del casello autostradale di San Michele Campagna), a causa di un camion in avaria. Sul posto la polizia locale del servizio associato di Busseto e Soragna.