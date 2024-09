Gentile collega,

INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DATA SCIENCE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE. FIRMATO L’ACCORDO TRA AUTOSTRADE PER L’ITALIA E UNIVERSITA‘ CA’ FOSCARI VENEZIA

Al centro dell’intesa attività di ricerca e innovazione, didattica innovativa, progetti pilota e inserimento nel mondo del lavoro

Venezia, 16 settembre 2024 – Una sinergia tra università e impresa per utilizzare al meglio competenze qualificate e metterle al servizio del territorio. E‘ stato firmato dalla rettrice dell’Università Ca‘ Foscari Venezia Tiziana Lippiello e dall’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, nella sede dell’ateneo veneziano, l’accordo quadro tra il gruppo Aspi e l’università. Scopo dell’intesa è quello di potenziare integrazione e coesione tra accademia, mondo aziendale e tessuto socio-economico del territorio. Gli ambiti di collaborazione principali riguarderanno i temi dell’innovazione tecnologica, della trasformazione digitale, dell’intelligenza artificiale e della data science.

La Rettrice di Ca’Foscari Tiziana Lippiello: “Con questo accordo prosegue l’impegno di Ca’ Foscari per lo sviluppo della ricerca e del territorio e l’inserimento delle nostre studentesse e dei nostri studenti nella società e nel mondo del lavoro. La collaborazione con Autostrade per l’Italia è una ulteriore opportunità per sviluppare una più proficua sinergia tra il mondo universitario e quello delle imprese su ambiti di primaria attualità come la data science e l’intelligenza artificiale: ringrazio l’Amministratore Delegato, Ing. Tomasi, per averne colto le potenzialità. Come Ateneo siamo lieti di cominciare questa collaborazione e siamo pronti a dare il nostro contributo per lo sviluppo dell’innovazione e la valorizzazione delle conoscenze”.

«Questa collaborazione aggiunge un tassello fondamentale nell’ambito della nostra alleanza con il mondo accademico del Paese” afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, “nel segno di una strategia aziendale che parte dal rafforzamento delle competenze per la mobilità del futuro. Viviamo trasformazioni radicali, accelerate dallo sviluppo di nuove tecnologie: innovazione che perseguiamo guidati dalla convinzione che sviluppo e ambiente possano coesistere. Il nostro obiettivo è quello di precorrere i tempi di un mondo che cambia rapidamente: alla base di questo, c’è il capitale umano. Da qui, la firma con la Ca’ Foscari, una delle Università più prestigiose d’Italia: una nuova sinergia che ci riempie di orgoglio e ci conferma che siamo sulla strada giusta».

Le potenziali progettualità congiunte, sulle quali verranno stipulati appositi accordi attuativi, saranno basate su:

Progetti pilota di innovazione tecnologica con attenzione alle tematiche di data science e intelligenza artificiale (Open Innovation)

Attività di didattica innovativa (conferenze, visite didattiche)

Opportunità di avvicinamento e inserimento nel mondo del lavoro (borse di studio, tirocini)

opportunità di formazione e di divulgazione della cultura scientifica

Un’iniziativa che risponde a bisogni di stretta attualità. Le aziende necessitano infatti di formazione specializzata, tanto più a fronte delle ingenti risorse oggi a disposizione per cogliere le sfide infrastrutturali che attendono il Paese. Sfide peraltro poste nell’epoca della transizione ecologica e digitale, che richiede ancor più figure professionali qualificate negli ambiti scientifico e tecnologico. Non a caso Autostrade per l’Italia, che ricerca un miglioramento continuo dei processi gestiti grazie alla costante ricerca del miglior know-how reperibile sul mercato del lavoro e nel mondo accademico, ha messo in piedi una fitta rete di sinergie con atenei rinomati, centri di ricerca e scuole nell’ambito del progetto “Autostrade del sapere”.