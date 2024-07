D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS16 TANGENZIALE DI BARI-BARI NORD VERSO LA A14 E CHIUSA L’USCITA DI BARI ZONA INDUSTRIALE

Roma, 16 luglio 2024 – Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14 Bologna-Taranto/Pescara. Saranno contestualmente chiusi gli svincoli di Modugno e di Bari Zona Industriale, in entrata verso la A14. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari da Foggia: utilizzare lo svincolo di uscita 9 della Tangenziale di Bari, con rientro allo stesso in direzione di Foggia, proseguire sulla SS16 in direzione di Foggia, poi immettersi sulla SP88 Bitonto Giovinazzo, in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari da Brindisi: proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, immettersi sulla SP88 Bitonto Giovinazzo verso Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto; -per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto in A14/Pescara: proseguire sulla viabilità ordinaria: SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia, SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-per chi proviene da Modugno ed è diretto in A14/Pescara: proseguire sulla viabilità ordinaria: SP1 Modugno-Bari in direzione di Bari, SS96 Bari-Altamura verso Bari, SS16 in direzione di Foggia, SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Bari Zona Industriale, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto ed è diretto sulla SS96. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Modugno.