D36 DIRAMAZIONE STROPPIANA-SANTHIA’: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A4

Roma, 18 dicembre 2024 – Sulla D36 Diramazione Stroppiana-Santhià, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 dicembre sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino. Di conseguenza, chi proviene dalla A26 ed è diretto verso Torino, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A4 verso Milano, dove potrà riprendere il percorso originario percorrendo lo svincolo in direzione Torino.