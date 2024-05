Viabilità

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS64 Porrettana e l’allacciamento SS16 Adriatica, verso la SS16 Adriatica/Lidi Ferraresi.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS64 Porrettana (via Bologna) e la SS16 Adriatica (via Richard Wagner); -nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e l’allacciamento SS64 Porrettana, verso la A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica (via Richard Wagner) e la SS64 Porrettana (via Bologna).