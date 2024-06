D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD: CHIUSA PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’USCITA DI FIANO ROMANO E AREA DI SERVIZIO FERONIA EST

Roma, 18 giugno 2024 – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 2:00 di venerdì 21 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Fiano Romano, in uscita per chi proviene da Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare).

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Feronia est”, situata nel tratto compreso tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, verso la A1 Milano-Napoli.